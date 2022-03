Nem tudo em um relacionamento são flores, temos que concordar, e como seres humanos, existem coisas que escondemos do nosso amado por ainda não nos sentirmos prontos para nos abrir. Por isso, conheça agora alguns segredos que as mulheres guardam dos namorados!

6 segredos que as mulheres guardam a 7 chaves para que namorados não saibam:

1. Lembranças do ex

Vamos começar por esse tópico, mas veja bem, guarda presentes, fotos ou lembranças do ex, não signifique que ela ainda goste dele. Pode referenciar apenas ao carinho que ainda exista e uma fase que passo, por isso, talvez se o atual souber disso, ele não vai gostar muito.

2. Segredos das amigas

Por mais que exista muitos casais fofoqueiros por aí, há alguns segredos das amigas que elas guardam do namorado. Até porque, não há sentido em compartilhar algo que não lhe diz respeito.

3. Experiências anteriores

Ninguém é santo, todo mundo tem um passado, que pode ou não ser comprometedor. Isso envolve outros homens, relacionamento, noitadas e baladas. Para muitas mulheres isso é muito segredo, principalmente, para o namorado.

4. Inseguranças

Se for no início do relacionamento, guardar as inseguranças para si pode ser uma boa saída. Isso porque, no começo ambos os lados querem ser perfeitos demais para o amado.

5. Traumas

Esse aqui é outro ponto, dentro e fora do relacionamento, pode ser que a mulher não esteja pronta para desabafar sobre seus traumas. Seja eles qual for, na infância ou adolescência. Por isso, muitas preferem esconder do parceiro.

6. Fatura do cartão de crédito

Por último, esse é um clássico: o cartão de crédito! E vamos lá, mulher tem a fama de consumista, e para as que são, esconder do namorado esse boleto pode ser uma saída.

