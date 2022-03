Seja segunda-feira ou sexta, todo mundo fica com a cabeça pensando apenas no final de semana. Afinal, são nos dias de folga do trabalho que todo mundo pode ir para algum bar ou restaurante se divertir. Hoje, você vai conhecer alguns segredos que os bares guardam!

6 segredos que os bares guardam a 7 chaves para você não saber:

1. Você nunca fica sem bebida na mesa

Vamos começar com essa regra básica dos bares: o cliente não fica sem bebida. Assim, essa é uma tática que os garçons dos bares usam para fazer o cliente perder a noção de quanto já bebeu. Mantendo os copos sempre cheios, seja de cerveja ou drink, é a garantia do consumo constante e permanência no local.

2. As bebidas e os drinks ficam no final do cardápio

Essa é uma grande estratégia, porque faz o cliente passar por todo cardápio antes de escolher o que vai beber. Assim, se alguém não estiver com fome, não vai resistir a um petisco.

3. Os garçons são carismáticos

Pode sentar em qualquer bar e começar a reparar: o garçom sempre vai ser muito carismático. Essa é uma forma de se aproximar dos clientes e manter aquele momento melhor mais gostoso, ainda mais se for em um happy hour, depois de um dia cheio de trabalho.

4. Os petiscos são congelados

Sempre que possível, os bares tentam manter os petiscos congelados. Isso, no geral, ajuda na agilidade e rapidez para preparar e conservar mais o alimento.

5. Se pedir, sempre dão uma dose a mais

Ao lado de todo carisma dos garçons, vale lembrar que eles não resistem a dar um pouquinho de dose daquela cachaça para o cliente que já virou amigo. Por isso, não custa nada pedir um chorinho a mais.

6. Os garçons fazem de tudo para prolongar a saideira

Por fim, aqui vem mais uma tática para segurar o cliente no bar por mais tempo! Assim, induzindo eles a sempre beberem mais, a saideira vai se prolongando cada vez mais.

