Abertas 640 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia anunciou na sexta-feira (25) a abertura de 640 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (28) e podem ser feitas de forma presencial na sede do Sine, ou online, pelo site goiania.go.gov.br e pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Entre as modalidades oferecidas estão: alongamento de unhas, rotinas administrativas, auxiliar de contabilidade, pedreiro, encanador e corte e costura.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia (Sedec), Michel Magul, o Sine Goiânia oferecerá ainda todo o material necessário para as aulas. Além de lanche e vale transporte para ida e volta do curso.

“O Sine oferece todas as condições para assegurar a participação das pessoas interessadas, durante a capacitação, que tem carga horária de 40 a 160 horas, dependendo da modalidade escolhida”, afirma.

De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que mais cinco mil vagas em cursos profissionalizantes aconteçam ainda neste ano.