Goiás acumula mais de um quarto dos casos de dengue no Brasil em 2022

Sem conseguir controlar os casos de dengue no estado, Goiás acumula mais de um quarto dos casos da doença registrados no país em 2022.

De acordo com o boletim mais recente publicado pelo Ministério da Saúde (MS), o estado lidera o ranking nacional de contaminações, com mais de 44,3 mil registros até a décima semana epidemiológica (SE 10) deste ano.

Esse total representa 27,4% das 101 mil ocorrências notificadas em todo o Brasil. Outro número negativo para Goiás é em relação aos municípios com maiores índices de casos de dengue.

Isso porque Goiânia lidera o ranking das cidades com mais contaminados pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, com 16,6 mil episódios registrados e uma taxa de incidência de 1.069 casos a cada 100 mil habitantes.

Além disso, Aparecida (2.438 ocorrências), Senador Canedo (1.905) e Itumbiara (1.199) ocupam, respectivamente, o 5º, 8º e 10º lugar entre os dez municípios brasileiros com maior número de notificações da doença em 2022.

Ainda de acordo com o boletim do MS, Goiás ocupava a liderança entre os estados que apresentaram o maior número de óbitos por dengue até a SE 10, junto a São Paulo e Bahia, com seis registros cada.

O Portal 6 entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), que afirmou manter um Programa de Ações e Controle de Prevenção da Dengue.

Desse modo, a pasta realiza ações como treinamentos com os funcionários para eliminar focos de reprodução do mosquito, controle químico dos insetos e fiscalização de pontos estratégicos – como borracharias, cemitérios, ferros-velhos, dentre outros.

A SES ainda orienta a população para que façam o descarte adequado de lixo e limpar locais nas residências que possam acumular água e virar criadouros para o mosquito.

Além disso, ela também apontou que os moradores devem manter os reservatórios d’água das casas tampados e denunciar à Vigilância Sanitária imóveis onde há criadouros persistentes.