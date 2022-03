Idoso morre ao cair da garupa de moto e ser atropelado em viaduto que corta a BR-153

A Polícia Civil identificou como sendo Alcidino Machado da Cruz, de 62 anos, o homem atropelado na noite deste domingo (27) em cima do viaduto da GO-020 com BR-153, entre Goiânia e Aparecida.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) da capital, o idoso retornava de Senador Canedo na garupa de uma motocicleta que estava sendo conduzida por um amigo.

Ao passar pelo elevado, a vítima se desequilibrou e foi atropelada por um carro de passeio assim que caiu no asfalto.

Tanto o piloto da moto quanto o motorista do automóvel figuram do local.

A DICT está com agentes no local acompanhando o término do trabalho da perícia para a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).

Mais informações a qualquer momento.