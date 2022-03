O aumento das taxas de glicose no sangue é muito prejudicial à saúde e existem vários hábitos que contribuem para esse avanço como dietas recheadas de açúcares e carboidratos.

No entanto, existem também alguns chás naturais extremamente eficientes no controle da glicemia e as taxas de açúcares no sangue.

Esses chás, além de ser indicados ao diabéticos e pessoas com pré-disposições diabéticas, podem ser antioxidantes, anti-inflamatórios, termogênicos e ajudar a emagrecer.

Pensando no seu bem estar, o Portal6 separou uma lista excelente para você ficar por dentro e melhorar sua saúde.

6 chás que ajudam a regular os níveis de glicose e são ótimos contra a diabetes:

1. Chá de canela

O chá de canela é uma bebiba que acelera o metabolismo, gastando mais calorias, logo, consumindo mais açúcares.

Isso faz que com ele se torne uma boa alternativa paliativa para amenizar os níveis de glicose no sangue.

Para fazer a bebida é bem simples. Basta adicionar a canela sólida – em pau – ou em pó em um litro de água e deixar ferver.

Depois disso, espere a temperatura abaixar e tome. É recomendado até cinco xícaras diárias.

2. Chá de carqueja

Esta bebida também atua como um regulador dos níveis de açúcares do sangue, sendo recomendado para pessoas diabéticas.

Para fazer este chá, basta adicionar 10 gramas em 500 ml de água fervente, esperar esfriar, e tomar. O ideal é que não ultrapasse três xícaras diárias.

3. Chá de pata-de-vaca

A pata-de-vaca é uma planta medicinal que, graças a uma proteína encontrada nela, é possível obter-se uma ação semelhante à insulina no corpo.

Para fazer o chá, é preciso apenas duas folhas de pata de vaca e uma xícara de água em uma panela, deixando ferver por alguns minutos. Depois disso, basta coar e tomar.

4. Chá de melão-de-são-caetano

O melão-de-são-caetano tem propriedades hipoglicemiante, ou seja, baixa a glicemia sanguínea naturalmente.

Isso faz deste produto natural uma excelente alternativa para pessoas com muito açúcar no sangue.

Para preparar esta bebida, será necessário uma colher de folhas secas da planta e um litro de água fervente.

5. Chá de quebra-pedra

A quebra-pedra, por sua vez, possui extratos aquosos que agem também como hipoglicemiante, sendo altamente eficiente para controlar o açúcar no sangue.

Para fazer essa receita, será necessário apenas uma colher de chá de folhas de quebra-pedra em uma xícara de água fervente. Neste, é recomendado tomar ainda morno.

6. Chá de sálvia

Por fim, o chá de sálvia também auxilia fortemente a controlar a glicemia e diminuir as taxas de açúcar no sangue.

Neste, será preciso duas colheres de folhas secas de sálvia, em 250 ml de água fervente e deixar descansar por dez minutos.

Tome, no máximo, duas xícarar por dia.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

