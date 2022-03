Já falamos aqui sobre a complexidade da língua portuguesa e da dificuldade que muitas pessoas possuem em falar e estudar. Inclusive, existem muitas palavras que ficam fora do cotidiano, por conta de sua dificuldade no entendimento, fala e pronúncia. Todavia, fazem parte do nosso vocabulário e deveriam estar em nosso repertório. Veja agora algumas palavras difíceis!

Antes de tudo, vale citar que os dados da alfabetização no Brasil estão longe de serem ideais. Segundo uma pesquisa de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 11 milhões de brasileiros analfabetos. E essa nem é a pior parte, 29% da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, é incapaz de, mesmo sabendo ler, compreender e interpretar textos. Essa dificuldade reflete diretamente na vida das pessoas, além de gerar desinteresse pela leitura e estudo. O que, inclusive, leva alguns brasileiros a não conhecerem o significado de muitas palavras.

6 palavras difíceis que todo brasileiro deveria saber do significado:

1. Inócuo

Significado: inofensivo

Exemplo: Com a garantia de que qualquer reação seria inócua, aceitou experimentar.

2. Jocoso

Significado: alegre, cômico

Exemplo: Meu avô era conhecido por sua careca reluzente, sua imensa barba branca e seu sorriso jocoso.

3. Loquaz

Significado: eloquente, aquele que fala muito

Exemplo: É admirável a maneira loquaz com que discursa à plateia.

4. Mendacioso

Significado: aquele que mente

Exemplo: Ninguém seria capaz de acreditar em um discurso tão mendacioso.

5. Ósculo

Significado: beijo, no sentido de cumprimento, reconciliação

Exemplo: Selou a paz com um ósculo e partiu.

6. Hebdomadário

Significado: semanal

Exemplo: Participar daquelas reuniões exaustivas era o seu sacrifício hebdomadário.

