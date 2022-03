Após desaparecer no final de semana, filho de vereador é encontrado bem longe de casa

Foi encontrado na noite deste domingo (27) o filho do vereador Robson Henrique (PROS), de Senador Canedo, que estava desaparecido desde o início da tarde do dia anterior.

Anderson Matheus Silveira de Oliveira, morador da cidade na região metropolitana de Goiânia, foi encontrado por equipes policiais em Primavera do Leste, município no Mato Grosso a 670 km do local de onde ele saiu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem de 22 anos foi encontrado parado em um posto de combustível, junto à caminhonete dele.

Ao Portal 6, o inspetor Newton Morais, responsável pela coordenação da operação, explicou que Anderson Matheus não apresentava nenhum sinal de uso de entorpecentes ao ser abordado pelos policiais.

“Ele não ofereceu resistência [na abordagem], mas apresentava alguma confusão mental, não sabia explicar para onde estava indo. Não havia indícios de influência de drogas ou álcool”, relatou.

O vereador Robson Henrique e a mãe do rapaz foram até o município mato-grossense para buscá-lo junto à PRF local.

A reportagem tentou contato com o político, mas no momento da produção desta matéria, no início da tarde desta segunda-feira (28), foi informada pela assessoria de que eles estavam voltando para Senador Canedo e não seria possível atender aos contatos.