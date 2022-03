Já estão liberados dois novos benefícios para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

São eles: a antecipação do pagamento do 13° salário e um aumento da margem de crédito para empréstimo consignado.

Contudo, existem algumas condições para poder receber as novas medidas. Confira a seguir:

Aposentados e pensionistas têm novos benefícios liberados pelo INSS; veja como vai funcionar

Antecipação do 13° salário

Até 2019, o pagamento costumava ser feito entre os meses de agosto/setembro e novembro/dezembro para os aposentados e pensionistas do INSS.

Porém, desde o início da pandemia de Covid-19, o panorama mudou, e ele vem sendo feito no primeiro semestre do ano.

Desse modo, no ano de 2022, a primeira parcela do dinheiro deve ser depositado entre os últimos dias úteis de abril e os cinco primeiros dias úteis de maio, para quem ganha até um salário mínimo.

Já a segunda parcela será descontada da folha de maio (entre os últimos dias úteis de maio e os cinco primeiros dias úteis de junho).

Em um regime um pouco diferente, quem recebe valores acima do piso nacional será agraciado com a primeira parcela do 13º salário no início de maio e a outra parte no início de junho.

Segundo especialistas, a medida injetará R$ 56,7 bilhões na economia e mais de 31 milhões de brasileiros devem ser beneficiados.

Margem de crédito para consignado

Antes de tudo, vale destacar o que significa ter um aumento da margem de crédito para consignado.

Historicamente, os segurados do INSS tem essa margem estabelecida em 35%, sendo 30% destinado para a contratação de empréstimos e 5% para a utilização de cartão de crédito.

Ou seja, os beneficiários podiam utilizar todo mês até essa porcentagem do valor recebido através da Previdência Social para solicitar a modalidade de empréstimo.

Contudo, nos últimos dois anos o governo ampliou essa margem para 40% em decorrência da pandemia da covid-19.

Agora, os aposentados e pensionistas podem utilizar até 35% para contratar empréstimos consignados e os outros 5% para a utilização de cartão de crédito.

