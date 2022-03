Festa luxuosa da filha de Alexandre Baldy continua sendo assunto no meio político

A festa de debutante milionária que o ex-ministro Alexandre Baldy promoveu para a filha às margens do lago Paranoá, em Brasília, chamou não para de chamar atenção.

Regada ao som do bundalelê, o baile reuniu parte da nata política e empresarial do país no final de semana.

Vários que se achavam próximos do pretenso candidato ao Senado ficaram chateados por não terem sido convidados.

Isso, no entanto, não foi motivo para que os detalhes da decoração e da comilança deixassem de ser comentados com inveja ou desdém.

Muito conteúdo foi parar nas redes sociais dos que estavam presentes. O evento só terminou durante a manhã.

Bafafá

Outro assunto que também movimentou o mundo político, só que o anapolino, foi a provável ida de Amilton Filho para o MDB. Enquanto a notícia pipocava, os celulares de muita gente não paravam de tocar.

Vai falar

Falando nele, o deputado deve subir na tribuna da Alego para se solidarizar pelos policiais da CPE Trindade indiciados pela execução de um comerciante que tentava fugir de uma perseguição policial.

Definido

O ainda secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, deve disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PSD e não mais pelo MDB.

É guerra!

A briga entre a esposa de um juiz e um fazendeiro por causa de som auto no condomínio Anaville, na região Leste de Anápolis, novamente virou caso de polícia.

Ela gravou os decibéis gerados a partir da casa do vizinho, mas quando a viatura chegou não havia mais som. A guerra entre os dois já está na Justiça.

Mesmo espaço

Espalhados desde a semana passada pela cidade, os outdoors em Anápolis que parabenizam o presidente Jair Bolsonaro eram, curiosamente, os mesmos ocupados por anúncios de um famoso prostíbulo do bairro Jundiaí.

Nota 10

Para a Semed de Anápolis. É perceptível e digno de nota a qualidade dos kits escolares distribuídos aos alunos da rede municipal.

Nota Zero

Para a desorganização na área externa do Aeroporto Santa Genoveva. Se a intenção é copiar o padrão indiano de trânsito, estão conseguindo.