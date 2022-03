Homem é denunciado por matar passageiro que estava com luz acesa em ônibus

O Ministério Público de Goiás (MPGO) apresentou uma denuncia contra Alonço José da Silva Filho, de 63 anos, pelo assassinato de Marcos Oliveira Morais, de 53.

Ambos embarcaram em Anápolis com destino a São Paulo, no dia 07 de março, porém a viagem durou muito pouco, pois foi em Aparecida de Goiânia que o crime aconteceu.

Após o motorista do ônibus apagar as luzes internas do veículo, Marcos permaneceu com a ‘luz de leitura’ ligada.

Alonço José, que já estaria demonstrando sinais de alteração desde o início da viagem, ficou ainda mais irritado e começou a ofendê-lo.

Os dois então discutiram e iniciaram uma luta corporal, que acabou quando o idoso deu uma facada no peito de Marcos, que morreu na hora.

O suspeito conseguiu fugir e se livrar da arma do crime, mas acabou sendo preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na sequência.

Agora, caso a denúncia seja acatada pela Justiça, ele deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil, em que a pena pode chegar a até 30 anos.