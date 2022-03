Inauguração do Frigorífico Goiás movimentou Anápolis mesmo com ausência de Gusttavo Lima

Regada a carne, petiscos, chope, bebidas destiladas e muita música. Foi assim a inauguração do Frigorifico Goiás, realizada na manhã desta terça-feira (29) e que reuniu centenas de pessoas na Avenida Brasil, em Anápolis.

No local, foram vários os populares que já muito cedo, e até desde o dia anterior, aguardavam numa fila para ver o empreendimento e para tentar conhecer o sertanejo Gusttavo Lima, que havia confirmado presença.

Por conta de um mal-estar, que o fez dar entrada no Hospital Albert Einstein de Goiânia na segunda (29), ele não pôde comparecer. Mesmo assim, os fãs permaneceram no local para aproveitar as bebidas e prestigiar a festa.

Organização avisa para fãs que Gusttavo Lima não pôde comparecer na inauguração do Frigorífico Goiás, em Anápolis. Cantor se recupera de um mal-estar. pic.twitter.com/niXzNhfM3O — Portal 6 (@portal6noticias) March 29, 2022

Digitais influencers e celebridades, como o ex-BBB Caio Afiune, também marcaram presença. O cantor Rodrigo, que faz dupla com George Henrique, ainda se apresentou e tirou fotos com vários fãs.

O artista Mateus Alvino, que é amigo de Gusttavo Lima, saiu de Minas Gerais para comparecer na inauguração e cantou várias músicas, atendendo pedidos de anapolinos que visitavam o espaço.

Cantor Mateus Alvino se apresentou na inauguração do Frigorífico Goiás, em Anápolis. pic.twitter.com/gZoVlb8c7a — Portal 6 (@portal6noticias) March 29, 2022

Sub gerente do Frigorífico Goiás, Daiane Reis Barros afirmou ao Portal 6 que a chegada da loja na cidade está sendo percebida como muito positiva para todos os responsáveis pelo evento.

“Nós estamos bem confiantes agora com essa nova etapa. A loja já está cheia, toda equipada e estamos confiantes que vai dar tudo certo”, disse.