Dois primos de 12 e 14 anos morreram na cidade de St Louis, no Missouri (EUA), após uma ocorrência com uma arma de fogo durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. De acordo com a imprensa internacional, a criança mais nova, uma menina identificada como Paris Harvey, teria atirado acidentalmente no primo, Kuaron Harvey, e se matado em seguida.

As mortes aconteceram durante uma reunião de família na noite da sexta-feira (25) e a polícia foi acionada, constatando a morte dos dois no local. Paris e Kuaron estavam fazendo um vídeo ao vivo no espelho quando a menina atirou no primo. Segundo a descrição do vídeo, ela se abaixou para pegar a arma, que disparou novamente. Os dois foram atingidos na cabeça.

“Não foi uma situação de discussão nem nada do tipo. Eles estavam brincando com a arma, quando não deveriam estar brincando. Claro que eles não deveriam estar brincando. Acho que ela disparou sem querer”, afirmou a avó das crianças, Susan Dyson, em entrevista ao jornal St Louis Post-Dispach.

Ela contou que assistiu ao vídeo do acidente, que estava disponível no Instagram, e também disse que os primos foram criados juntos como irmãos. Inicialmente, o caso foi classificado pela polícia como um homicídio seguido de suicídio.

A família contesta a versão. “Não foi um assassinato. Não foi um suicídio. Foi um acidente terrível que aconteceu”, afirmou a mãe de Paris, Shinise Harvey, ao jornal.

A polícia de St. Louis não informou de quem era a arma que causou o acidente. Familiares acreditam que ela era do jovem de 14 anos que morreu.

As famílias dos adolescentes fizeram duas vaquinhas nas redes sociais para ajudar a pagar os enterros. Elas conseguiram pouco mais de R$ 1 mil (equivalente a R$ 4,7 mil) em poucos dias.