Bandido de altíssima periculosidade é morto em confronto com a Rotam, em Goiânia

Um foragido da Justiça foi morto na tarde desta quarta-feira (30) durante confronto com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), no Jardim Itaipu, região Sudoeste de Goiânia.

De acordo com a Rotam, o homem portava documentos falsos, mas foi identificado por ser líder de uma facção criminosa e ser considerado de altíssima periculosidade.

Além disso, ele tinha antecedentes por homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas e de instituições de segurança pública.

Com o indivíduo também foram encontrados um revólver calibre 38, duas escopetas Gáuge 12mm, munições para as armas e quase 2,5 kg de crack e 1 kg de cocaína.

A operação também contou com apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás e do Comando de Policiamento da Capital.

Confira os itens que a Rotam apreendeu com o bandido: