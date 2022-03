Chamado de “marajá”, vereador de Goiânia lamenta não poder trocar tiros com colega

Conhecido pelas polêmicas no plenário da Câmara de Goiânia, o vereador Sargento Novandir (Patriota) acumulou mais uma na manhã desta quarta-feira (30).

O debate começou quando o parlamentar Santana Gomes (PRTB) disse que Novandir recebe o salário de policial e também da casa de leis municipal e o chamou de “marajá”.

Em resposta ao colega, o vereador disse que recebe o valor proporcional ao tempo em que foi militar, “trocando tiro com ladrão”, e lamentou não poder fazer o mesmo com Santana Gomes.

“Hoje, infelizmente, eu não posso trocar tiro com quem tem o colarinho branco, se não com certeza nós dois iríamos trocar”, afirmou.

Essa não é a primeira polêmica de Novandir na Câmara.

Em fevereiro deste ano, ele entrou no plenário vestido de palhaço e afirmou ter sido enganado por conta do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).