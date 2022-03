Um motociclista faleceu na tarde desta quarta-feira (30) após se envolver em um acidente na Avenida Castelo Branco, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima é Nelsino Gonçalves Caixeta Júnior, de 33 anos.

Segundo a especializada, o motorista estava conduzindo a moto pela via e colidiu frontalmente com uma caminhonete ao furar o sinal vermelho.

O impacto da batida foi tão forte que o condutor da moto foi arremessado e caiu dentro do veículo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo e transportado para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), mas faleceu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Ainda no local do acidente, o condutor da caminhonete foi submetido ao teste do bafômetro, com o resultado sendo negativo para a presença de álcool no sangue.

A Polícia Técnico-Científica também esteve no local para apurar as causas do acidente. A investigação do caso ficará a cargo da DICT.