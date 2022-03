Mulher que teve 90% do corpo queimado em Minaçu morre em hospital de Goiânia

Morreu no início da tarde desta quarta-feira (30), a jovem de 21 anos que teve 90% do corpo queimado após uma briga na Praça das Crianças, em Minaçu, cidade no Norte de Goiás.

Ao Portal 6, o delegado que investiga o caso, Jarder Vieira, afirmou que recebeu a notificação do óbito da vítima, que teria ocorrido por volta das 14h.

O crime chocante aconteceu por volta das 16h15 desta terça-feira (29). Segundo relatos de testemunhas, as duas haviam se envolvido em uma briga no espaço público do município.

Dessa forma, as mulheres foram vistas entrando em um banheiro na Praça. Pouco tempo depois, a suposta autora teria jogado álcool na vítima e ateado fogo no corpo dela.

A jovem saiu do local já em chamas e gritando por socorro. O namorado dela, que estava no local, conseguiu apagar o fogo usando a própria camiseta e acionou o Corpo de Bombeiros.

Após receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Ednaldo Barboza Machado. Segundo o boletim médico, a vítima teve 91% do corpo queimado.

As chamas atingiram a jovem nas regiões da face, tórax, abdômen e nos braços e pernas. Posteriormente, ela foi transferida para uma unidade de saúde em Goiânia, mas o delegado não soube afirmar qual seria o local exato.

A mulher que teria cometido o crime foi encontrada, por volta das 13h30 desta quarta-feira (30), escondida embaixo de uma cama, na casa da própria mãe, que teria tentado acobertar a presença da filha aos policiais.

Ela confessou a autoria do crime, sem dar maiores detalhes e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Minaçu. Ela deve responder pelo crime de homicídio.