(FOLHAPRESS) – Naiara Azevedo, 32, foi às redes sociais na noite desta terça-feira (29) agradecer pelas mensagens de carinho e preocupação de seus fãs, pelas redes sociais.”Minha família está bem. É uma situação chata, que entristece a gente. Mas a gente tem que ser grata a Deus, é que não aconteceu nada com a integridade física deles. E só Deus para cuidar do coraçãozinho agora, mas o importante é que tá todo mundo bem”, disse a cantora via Instagram Stories. A família da cantora foi feita refém na manhã desta terça na casa em que moram, em Farol (PR). Felizmente, ninguém se feriu, e os criminosos levaram dois carros de luxo do tio da cantora.As informações foram publicadas primeiro pelo colunista Leo Dias e confirmadas pela Folha de S.Paulo com a assessoria pessoal de Naiara. De acordo com informações apuradas, três homens invadiram a casa às 6h e renderam os familiares. Com o barulho, a irmã de Naiara, Natália, acordou e teria tentado reagir com um soco, mas foi segura por um dos bandidos. Toda a família ficou refém por cerca de duas horas até que todos os invasores deixaram o local com as caminhonetes S10 e Amarok V6. Naiara estava em Goiânia no momento e não presenciou o ocorrido. O caso segue em investigação pelas autoridades policiais.