Novidade será implementada na Chapada dos Veadeiros a partir desta quinta-feira (31)

Os visitantes que passarem a frequentar a Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, a partir desta quinta-feira (31), terão uma novidade. A partir de agora será possível visitar trilhar e cachoeiras durante a noite.

Até o momento, a única possibilidade que os turistas tinham no período noturno era de acampar na trilha laranja, na travessia do Sete Quedas.

No entanto, a prática de camping ainda não será permitida, sendo possível somente a visitação de quinta a sábado, a partir das 20h com retorno até às 18h do dia seguinte.

A novidade foi anunciada pela SociParque, concessionária responsável pela infraestrutura do local, que afirma que o objetivo da experiência é diversificar as oportunidades oferecidas aos turistas.

O parque recomenda que os banhos no rio sejam evitados, já que parte do trajeto poderá ser feito novamente durante o próximo dia.

Para participar, os interessados deverão adquirir o ingresso até às 16h, horário limite que a bilheteria do parque funciona.

Os turistas devem levar lanternas para a aventura, já que o item não serão fornecidos pela organização e são obrigatórios para o passeio.

Serão permitidos grupos de no máximo seis pessoas que serão acompanhadas de um condutor credenciado no Parque da Chapada dos Veadeiros.

As visitas começam no período de seca na região, com chances de redução das chuvas e do risco de aumento expressivo das águas nos rios e cachoeiras, sendo menos arriscado para a visitação.

A entrada acontecerá na sede do parque, localizada na Vila de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás (GO) e os ingressos podem ser adquiridos no site do órgão.