Data de julgamento do caso de agressão contra Silvye Alves é definida

O caso de agressão cometido por Ricardo Hilgenstieler contra a jornalista Sylvie Alves está perto de um desfecho. O julgamento foi marcado para o dia 20 de maio deste ano.

A informação foi publicada pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

A apresentadora não terá que confrontar o agressor, pois ambos ficarão em salas diferentes durante o julgamento.

A tendência é que o desfecho do caso seja conhecido ainda no dia 20.

Relembre

O caso aconteceu no dia 20 de junho de 2021, dois meses após o término do relacionamento entre os envolvidos. Segundo a vítima, o acusado acompanhava a vida dela por meio das redes sociais e dos amigos.

No dia do ocorrido, após sair do trabalho, a apresentadora foi surpreendida com a presença do ex-namorado na residência dela.

Ele acabou arrancando o celular das mãos da jornalista e tentou se trancar em um quarto. Durante o ato, Ricardo acabou machucando a apresentadora ao fechar os dedos dela na porta.

Após o momento, o homem passou a deferir uma série de agressões contra ela, momento que só foi interrompido quando o filho de apenas 11 anos dela, ouviu os gritos da mãe e decidiu chamar a polícia.

O agressor acabou fugindo do local pulando o muro do prédio e foi preso na madrugada do dia seguinte, no aeroporto de Goiânia.

Desde então, Ricardo tenta impedir que Silvye fale dele publicamente por meio de um processo e segue em liberdade, mas sem poder se aproximar da profissional devido a uma medida protetiva.