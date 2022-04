Rodrigo, ex-participante do “BBB 22” (TV Globo), sofreu um acidente. A informação foi publicada no perfil oficial do ex-brother nas redes sociais por sua equipe, sem detalhes sobre seu estado de saúde.

“Oi, ninjas. Infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele”, diz a mensagem.

A reportagem está tentando contato com a assessoria de Rodrigo, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver uma resposta, a nota será atualizada.

