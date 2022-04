Para quem acredita em energias ruins, mau olhado e inveja, é preciso ficar atento às pessoas que estão à sua volta emando más vibrações.

Elas podem ser altamente nocisas para sua vida, te prejudicando emocionalmente e atrapalhando o seu progresso.

Há quem duvide da força das energias ruins, mas acredite, elas podem facilmente desestruturar seus planos e projetos, caso você seja pego de surpresa.

Uma boca dica é: seja discreto. Não compartilhe suas metas com todos, a inveja é, geralmente, muito bem fantasiada e disfarçada.

É válido lembrar que só nos decepcionamos com quem confiamos e para cativar a confiança, é preciso se apresentar como uma boa pessoa. Ou seja, ninguém se mostra ruim logo de cara.

E existem alguns sinais nítidos de que há energias negativas sendo jogadas em seus caminhos. Confira!

6 sinais que revelam que você está sendo vítima de mau olhado:

1. Seus planos começaram a dar muito errado

Quando você divide seus sonhos com alguém e, de repente, as coisas começam a sair do trilho, fique em alerta!

Pode ser um grande sinal de que esta pessoa não se contenta com seu sucesso e desejou sua infelicidade e fracasso.

Não pense que isso é algo muito distante e difícil de acontecer. A maldade está em todos os cantos.

2. Sua casa e objetos estão quebrando e estragando com constância

Quando alguém deseja fielmente tudo o que você tem e inveja sua vida, muito provavelmente algumas coisas poderão sofrer com o acúmulo de energias ruins.

Os objetos podem começar a estragar ou quebrar. Caso esteja percebendo esse tipo de acontecimento, fique atento e se comece a procurar as possíveis causas.

É preciso afastar essas pessoas fortemente. Elas costumam ser como venenos altamente tóxicos.

3. Tem sentido cansaço extremo

Quando existem pessoas te jogando mau olhado, suas energias acabam sendo sugadas por elas. Por essa razão, o cansaço começa a ficar mais presente no dia a dia.

Você se sente esgotado fisicamente e emocionalmente. E, neste caso, pode ser recomendável alguns banhos energéticos com sais e ervas.

4. Tem sofrido com insônia e pesadelos

As energias pesadas que têm estado à sua volta podem prejudicar até mesmo o seu sono, refletindo em pesadelos e insônia.

Caso tenha se tornado algo frequente, procure um profissional. Se houver a ausência de justificativas plausíveis, pode ser que seja sim a inveja de alguém te perturbando.

5. Tem sentido falta de apetite

Assim como o sono, o apetite também pode ser atingindo em caso de muitas energias ruins próximas a você.

E a falta de nutrientes pode acabar ferindo sua saúde. Fique de olhos abertos e se afaste dessas pessoas que sugam sua energia.

6. Sente vontade de ficar sozinho

O sentimento ruim ocasionado pela inveja alheia pode resultar em um comportamento mais introspectivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!