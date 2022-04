Goiânia enfim retira obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados

Os moradores de Goiânia já podem escolher se vão ou não usar máscaras em ambientes fechados a partir desta sexta-feira (01), dia em que o Prefeito Rogério Cruz (Republicanos) sancionou decreto que desobriga o uso do item.

Já pode colocar um sorriso bonito no rosto que a notícia tão esperada chegou! 😷 O uso de máscara em ambientes fechados agora é facultativo. Com muita responsabilidade e após uma análise minuciosa do cenário epidemiológico, assino esta medida tão aguardada pelos goianienses. pic.twitter.com/rqUilgbROe

— Rogério Cruz (@rogerioodacruz) April 1, 2022