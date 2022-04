O Auxílio Brasil é um benefício que paga mensalmente R$400 às famílias de baixa renda cadastradas no programa. Contudo, existem algumas pessoas que podem receber uma parcela de R$ 1 mil de forma adicional.

Claro, existem diversos auxílios complementares oferecidos às pessoas que fazem o cadastro no Cadúnico do Governo Federal, além do pagamento da quantia fixa inicial.

Porém, no caso específico deste pagamento, os valores adicionais fazem parte de uma proposta do programa para estimular o ensino.

Você pode ter direito a parcela de R$ 1 mil do Auxílio Brasil; veja quem vai receber

Sendo assim, o Auxílio Brasil paga a parcela única de R$ 1 mil como incentivo para os estudantes, através da Bolsa de Iniciação Científica Júnior.

O benefício é para as famílias de alunos que se destacaram em competições acadêmicas e científicas.

Dessa forma, a bolsa funciona como um estímulo para que o jovem cidadão não abandone os estudos e ajude financeiramente a própria família.

Assim, o pagamento extra pode evitar a evasão escolar, um problema sério que atinge as famílias brasileiras.

Isso porque, no curto prazo, acaba sendo mais vantajoso financeiramente para o grupo familiar que o aluno abandone os estudos para ajudar com a renda da casa.

Portanto, no longo prazo, a proposta visa contribuir com a qualidade da educação, assim como na profissionalização dos jovens.

E não é só isso. A Bolsa de Iniciação Científica Júnior também oferece um pagamento mensal de R$ 100, dividido em 12 parcelas.

As famílias que têm direito à parcela de R$ 1 mil são informadas do benefício extra por meio do extrato bancário do programa Auxílio Brasil.

Portanto, elas devem manter as informações no CadÚnico atualizadas. Assim, elas não correm risco de perder o bônus oferecido pela Bolsa ou por outros benefícios sociais que acrescentam nos rendimentos mensais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!