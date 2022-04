Bom, até para quem não usa nenhum produto da Apple, sabe que o sistema operacional da maçãzinha, o iOS, está sempre sendo atualizado. Assim, o iOS 14 veio carregado de novidades. Por exemplo, tradutor, widgets, interface compacta para as notificações e a Siri. Bom, foi a partir disso que hoje iremos te apresentar alguns recursos incríveis do iOS. Pegue seu celular e venha com a gente!

6 recursos incríveis do iOS que pouca gente que tem iPhone conhece

1. Legendas

Duvidamos que essa você sabia, mas agora no seu iPhone você pode adicionar um título ou legenda para suas fotos. É isso mesmo que você entendeu! Pois bem, para isso é necessário ir na sua galeria, escolher uma imagem e deslizá-la para cima. Pronto, agora use e abuse de sua criatividade e escreva sua mensagem.

2. Emojis

Se você é fã de carteirinha de emojis, vai gostar desse recurso. Basicamente, agora você pode pesquisar a carinha que mais te representa. Logo, basta usar o campo de pesquisa que aparece quando o botão de emojis é pressionado e ver todos os emojis que se referem a sua pesquisa. Legal, né?

3. Toques na traseira

Talvez esse recurso tenha se popularizado mais entre os usuários. No geral, ele consiste em, por meio de toques atrás do celular, acionar alguns comandos. Assim, cada um deles permite que o usuário os utilize como atalho para abrir um app ou realizar uma ação do sistema. Entre nos ajustes e saiba mais!

4. Desabilitar ícones

Em seguida, o seu iOS conta com uma biblioteca de aplicativos. Em resumo, ela funciona como uma pasta, com um espaço dedicado a reunir todos os apps instalados no aparelho. Todavia, a novidade é que, agora está permitido desabilitar a exibição de ícones de apps na tela inicial.

5. Aplicativo Mapas

Sabia dessa? Agora no Mapas do seu iPhone, você poderá ter acesso sobre câmeras e radares no trânsito igual ao Waze.

6. Trocar o aplicativo padrão

Por fim, com a nova atualização, você poderá trocar os aplicativos padrões que já vem em seu iOS. Por exemplo, o Safari e o e-mail. Em suma, a Apple veio com essa novidade pois muitos usuários preferem aplicativos terceiros ou possuem mais hábitos com outros.

