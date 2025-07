Passo a passo para limpar a Air Fryer corretamente e evitar danos

Ruan Monyel - 14 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Solange Faria)

A Air Fryer se tornou um dos eletrodomésticos mais usados nas cozinhas brasileiras, mas para limpar o aparelho são necessários alguns cuidados.

Prática, rápida e sem a necessidade de óleo, ela permite preparar desde batatas crocantes até carnes e sobremesas com facilidade.

No entanto, o uso frequente também exige atenção com a limpeza, afinal, quando mal higienizada, a fritadeira elétrica pode acumular gordura, perder eficiência e até sofrer danos.

Passo a passo para limpar a Air Fryer corretamente e evitar danos

Um dos erros mais comuns é tentar lavar o cesto com esponjas abrasivas ou mergulhá-lo em água sem verificar se todas as partes são removíveis.

Outro equívoco é não limpar o interior e os cantinhos onde se acumulam resíduos que, com o tempo, podem queimar e gerar mau cheiro.

Mas a boa notícia é que cuidar do aparelho é simples e não leva mais que alguns minutos, quando feito da forma certa.

O primeiro passo é desligar o aparelho da tomada e esperar esfriar completamente, pois, isso evita acidentes e permite uma limpeza segura.

Em seguida, retire o cesto e a bandeja, que geralmente são antiaderentes. Esses itens devem ser lavados com água morna, sabão neutro e uma esponja macia.

Se houver gordura incrustada, deixe de molho por alguns minutos com água morna, um pouco de detergente e vinagre branco, que ajuda a soltar os resíduos com facilidade.

Com o cesto limpo, é hora de higienizar o interior da Air Fryer, para isso, use um pano macio ou esponja úmida com sabão nas paredes internas e na resistência com muito cuidado.

Nunca jogue água diretamente dentro do aparelho nem use produtos corrosivos, afinal, esse ato pode danificar instantemente o eletrodoméstico.

Após a limpeza, seque bem todas as partes com um pano limpo e seco antes de montar novamente e guardar.

Assim, mantendo esse cuidado como rotina, você não só evita odores e contaminações, como também garante que sua Air Fryer continue funcionando com eficiência.

