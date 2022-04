Incêndio atinge shopping no Centro de Goiânia

O Corpo de Bombeiros de Goiânia foi acionado durante a tarde desta segunda-feira (04), no Centro da capital, para combater um incêndio que teve início no espaço onde era o Banana Shopping.

No total, seis viaturas foram mobilizadas para enfrentar as chamas no local. Até o momento, não houve registro de vítimas no incidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a fumaça ocasionada pelo incêndio saindo do shopping. Além disso, internautas pontuaram que o trânsito está travado na região da Praça Cívica e da Avenida Araguaia.

E o fogo continua no banana shopping. pic.twitter.com/gselv3pb9b — Mr. Mercedes (@rmorgado100) April 4, 2022

Fundado em 1996, o antigo Banana Shopping agora se chama Galeria CineX, após ser comprado por um grupo de investidores.

Recentemente, o estabelecimento recebeu reformas e aportes financeiros para se tornar um centro cultural de Goiânia.