Os benefícios oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são uma forma de oferecer suporte para aposentados e pensionistas a se equilibrarem economicamente. Contudo, existem algumas situações em que os segurados podem ter o pagamento mensal suspenso.

Portanto, confira a seguir uma lista com motivos que podem levar à suspensão do seu benefício pelo INSS.

6 motivos que podem levar à suspensão do seu benefício pelo INSS

Primeiramente, é importante deixar claro: ter o benefício suspenso não é a mesma coisa de tê-lo cancelado (cessado).

Quando o pagamento mensal é suspenso, é uma medida temporária, devido a alguma ação que não foi feita e que acabou bloqueando temporariamente o benefício.

Sendo assim, quando o benefício é cancelado, não há forma de recuperar o seu recebimento.

Vale destacar que a suspensão do benefício pode acabar levando ao cancelamento. Contudo, o segurado receberá diversos avisos antes do pagamento ser definitivamente encerrado.

Tendo isso posto, podemos começar com a lista de motivos que podem levar à suspensão do pagamento mensal do INSS.

1. Benefício concedido com erros

A Previdência Social tem um mecanismo própria para regularizar a situação dos pagamentos dos segurados e evitar que ocorram injustiças.

Sendo assim, no caso de ser encontrado algum benefício que foi concedido com valor diferente do que ele tinha direito, ou ainda por divergências na documentação, o pagamento é suspenso.

Nesse caso, o segurado precisa se atentar ao comunicado do INSS, identificar o motivo do problema e corrigir para voltar a receber o benefício.

2. Faltar à Prova de Vida

A prova de vida é um exame feito anualmente para que a Previdência saiba que o segurado está vivo e pode continuar a receber o benefício normalmente.

Desse modo, caso você não faça o exame até o prazo estipulado pelo INSS, o benefício ficará suspenso até que você o faça.

3. Receber salário-maternidade

O Salário Maternidade é um benefício oferecido àquelas seguradas que precisam se afastar do trabalho por ter dado à luz, adotado um filho ou fatores relacionados.

Dessa forma, quem a aposentadoria ou auxílio é suspenso até que o benefício se encerre.

4. Prisão

Caso o segurado seja preso, o pagamento do benefício é suspenso e só volta a ser liberado quando ele voltar à liberdade.

5. Reabilitação profissional

A Reabilitação Profissional é um serviço do INSS que tem oferece aos aposentados por incapacidade permanente a oportunidade de readaptação profissional para retornar ao mercado de trabalho.

Porém, caso o segurado se recuse a fazer o procedimento, o pagamento será suspenso até que ele o faça.

6. Não apresentar certificado de vacinação obrigatória do dependente

A pessoa que recebe o benefício do Salário Família deve comprovar, todos os anos, o atestado de vacinação obrigatória para seus dependentes de até seis anos de idade.

Caso o certificado não seja apresentado, o benefício será suspenso até que o segurado apresente o documento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!