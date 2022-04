Casamento tem reviravolta após o padrinho revelar paixão secreta pela noiva

Já pensou em ouvir um discurso apaixonado do melhor amigo durante a comemoração do próprio casamento com outra pessoa? Parece roteiro de filme clichê, mas foi o que aconteceu com uma mulher.

Atualmente, Desiree White tem 32 anos, porém, à época do evento ela tinha apenas 19 anos e estava firmando a união com o noivo, que também era um grande amigo de Bryant.

O rapaz apaixonado, que era padrinho da união, acabou bebendo bastante antes dos brindes e decidiu propor um, acompanhado de um discurso inusitado.

“Lembro da primeira vez que vi Desiree, eu a amei ali. Me apaixonei por ela e sabia que ela seria minha. Eu pensei que era a pessoa mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida”, disse Bryant diante os mais de 200 convidados.

“Ela é a melhor pessoa que já conheci. Foi então que descobri que ela tinha namorado e achei que precisava descobrir um jeito de conquistá-la, mas foi quando a conheci e nos tornamos melhores amigos. Amo vocês dois. Parabéns”, finalizou o padrinho.

Os noivos ficaram confusos com a fala, mas Desiree não podia destruir tudo por conta de uma fala acompanhada de álcool do melhor amigo.

Após um ano do casamento, as coisas começaram a ficar complicadas entre o casal e eles acabaram se divorciando. E adivinha?

Lá estava Bryant concedendo todo o suporte emocional à amiga, dando forças e ajudando na depressão profunda que ela havia entrado.

“Quando nos separamos eu entrei em depressão e fiquei completamente isolada. Bryant me apoiou neste período e insistia para eu tentar comer algo ou até sair em sua companhia. Ele estava ali para mim. Um dia acabamos nos beijando”, contou a mulher.

“Foi do nada. Fiquei chocada quando ele me beijou, mas o beijei de volta. Foi bom e natural”, completou.

Atualmente, Desiree e Bryant são casados há 12 anos e pais de quatro crianças.