Capitão da PM é levado para o HUGO após ser alvejado durante confronto com traficante

Um capitão do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Goiás (BPMCHOQUE) precisou ser levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) após confronto com traficante na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que durante a operação, houve uma troca de tiros e o policial acabou sendo baleado na coxa esquerda precisando de torniquete tático próximo a virilha para barrar a circulação sanguínea na perna e acabar com o sangramento.

O traficante envolvido no confronto também foi baleado e veio a óbito no local. Com ele, os agentes encontraram uma certa quantia de droga, que não foi especificada, e a pistola calibre 40 utilizada na troca de tiros com os policiais.

Por isso, as equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizarem a retirada do corpo, enquanto o oficial foi levado consciente ao hospital e deixado aos cuidados da equipe médica de plantão.

Na ação, estavam presentes outros três agentes, que serão testemunhas do ocorrido. O capitão está bem e deve ser liberado após o atendimento na unidade.