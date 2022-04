Chegando em Anápolis, Coco Bambu abre 120 oportunidades de emprego

A unidade do Coco Bambu de Anápolis será inaugurada oficialmente em setembro deste ano, no Edifício Gênesis Office, no Jundiaí, bairro nobre da região Central da cidade.

Com investimento aproximado de R$ 10 milhões e pensado para se tornar o maior restaurante do município, o Coco Bambu já abriu uma seleção para contratar 120 funcionários.

Ao todo, porém, o início das operações deverá gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos em diversas áreas, como financeira, recursos humanos, gerentes, maîtres, garçons, cumins, chefes de cozinha e bar, auxiliares de cozinha e bar, serviços gerais, recepcionistas, entre outras.

Os interessados em integrar a equipe de trabalhadores do restaurante já podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Outra alternativa é acessar o site de carreira da empresa, selecionar a cidade Anápolis e escolher a função desejada para se candidatar.

Em tempo

O projeto do Coco Bambu de Anápolis conta com 1.300 m², além de capacidade para 300 lugares, carta de vinhos com mais de 150 rótulos, adega com cerca de 2.000 garrafas e sommelier.

O espaço também terá uma loja de venda dos produtos da marca, espaço kids com monitoria, música ao vivo todos os dias, estacionamento para clientes, delivery, bar americano e dois salões de eventos.