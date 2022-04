A inveja é um sentimento muito egoísta e doentio. É, basicamente, a necessidade de querer a vida do outro e ficar infeliz com o sucesso dessa pessoa. E se você desconfia que aquele “amigo” está com inveja de você, veja agora umas frases que as pessoas invejosas vivem dizendo.!

6 frases que as pessoas invejosas vivem dizendo e você ainda não percebeu:

1. Você está gordo (a)

Criticar o seu corpo ou fazer comparações é um grande clássico das pessoas invejosas. “Você está gordo” é apenas um exemplo, e normalmente esse comentário depois de você estar dias pegando firme na academia.

2. Esse carro não é tão potente assim

Se você tiver trabalhado anos de sua vida para conseguir comprar um carro e logo vem alguém e diz que o automóvel não é tão bom assim. Certamente, essa pessoa está infeliz com seu sucesso e queria estar no seu lugar.

3. Esse corte de cabelo não ficou bom em você

Ao lado das críticas ao seu corpo, reclamar do seu cabelo é outro clássico dos invejosos. Por isso, quando acabar de sair do salão de beleza nem comente que mudou o visual e ignore as críticas.

4. Esse trabalho não é bom

Sabe quando você estuda anos e se empenha para conquistar a carreira dos seus sonhos e vem alguém dizer que aquilo não dá futuro? Pois é, nessas horas faça uma boa oração e não perca o foco, não deixe aquela inveja te atingir.

5. Como você chegou onde está?

Normalmente, você e seus conhecidos da infância tomam rumos diferentes quando adultos, seja no trabalho, cidade nova ou estilo de vida. Bom e se algum desses conhecidos, que saiu do mesmo lugar que você, vier questionar como você obteve sucesso, já que ele não, saiba que isso é inveja.

6. Melhor se afastar de certas pessoas

Por fim, o invejoso, no geral, quer ter sua vida, família, amigos e amores. Por isso, é normal eles sugerirem você se afastar de pessoas que te fazem bem, apenas para te ver afundar, fique de olho!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!