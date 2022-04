Mulher descobre que ganhou R$ 47 milhões após passar por experiência traumática na lotérica

Uma mulher norte americana foi ‘premiada’ com uma ‘traumática esbarrada de milhões’ enquanto tentava a sorte em um jogo de loteria. Ela só não imaginou que estava prester a receber um prêmio exorbitante.

LaQuedra Edwards mora na Califórnia e decidiu apostar US$ 40 em uma máquina automática em uma lotérica. No entanto, enquanto escolhia os números favoritos, foi surpreendida com um empurrão.

Devido ao impacto da ‘trombada’, a mulher apertou em alguns dígitos indesejados que, posteriormente, a deixou bastante grata: ela acertou o jogo e recebeu o prêmio de US$ 10 milhões (valor equivalente a R$ 47,5 milhões).

“Ele apenas esbarrou em mim, não disse nada e simplesmente saiu pela porta”, contou a apostadora ao portal ABC.

LaQuedra relembra que ficou extremamente irritada com a falta de educação da pessoa e, principalmente, pelo faot de ter ‘gastado’ 75% do dinheiro em um único bilhete, em vez de conseguir comprar vários com preços mais baixos.

Depois do resultado em mãos, o choque foi enorme para a norte-americana, que mencionou quase ter sofrido um acidente no trânsito no momento de euforia.

“Eu realmente não acreditei no começo, mas entrei na Interestadual 405 e continuei olhando para [o bilhete] e quase bati meu carro”, conta ela.

“Eu parei, olhei para ele de novo e de novo, escaneei com meu aplicativo e continuei pensando: ‘Isso não pode estar certo’”, disse.

“Ainda estou em choque. Tudo o que me lembro de dizer quando descobri o quanto acabei de ganhar foi: ‘Estou rica!’”, brinca LaQuedra.

Agora, com a bolada recebida, ela pretende comprar uma casa e criar uma organização sem fins lucrativos.