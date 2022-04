Onças viralizam na internet após aparecerem nadando, em Goiás

Viralizou na internet alguns vídeos de onças nadando em um tanque, fazendo movimento atípicos, como se fosse em nado sincronizado. O biólogo Leandro Silveira foi o responsável pelas capturas das imagens.

Leandro é presidente do Instituto Onça-Pintada, em Mineiros, no Sudoeste de Goiás, e tem registrado os momentos dos felinos, que tem rendido milhares de visualizações no Tik Tok.

De acordo com o profissional, deixar as onças em tanques é uma boa alternativa para elas relaxarem e conseguirem se reproduzirem com mais tranquilidade.

“Esse é só um de vários tanques que temos no instituto. Essa é uma atividade para eles se exercitarem e terem uma vida mais saudável em cativeiro”, explicou Leandro ao G1.

“O animal sem estresse e com qualidade de vida consegue reproduzir melhor. Temos a oportunidade de observar o comportamento do animal, que dentre os felinos, é um dos que mais gostam de água”, disse.

Os internautas ficaram apaixonados com a fofura e carisma das oncinhas, que pareciam estar se divertindo bastante no nado sincronizado inventado por elas.

