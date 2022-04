Diariamente pessoas por todo planeta criam e recriam coisas. Por isso, muitos objetos existem e, às vezes, nem fazemos ideia de sua existência. Foi pensando nisso que hoje selecionamos alguns objetos incríveis que fariam diferença em sua vida! Se liga!

6 objetos incríveis que fariam a sua vida mais prática caso você tivesse:

1. Suporte para copos, taças e latinhas

Vamos começar nossa lista com esse item que é perfeito para vários pontos estratégicos. Por exemplo, banheiro ou ao lado da cama, assim você pode precisar uma boa bebida em seu máximo conforto, ou deitado ou no banho. Já pensou?

2. Bowl para pipoca que reúne os grãos não estourados

Esse aqui vai conquistar as crianças ou os amantes de pipoca! Esse bowl, resumidamente, consegue separar os milhos não estourados no meio da sua pipoca, assim melhorando ainda mais sua experiência na hora do lanche.

3. Vassoura que se limpa

É hora de abrir o jogo, limpar a casa com uma vassoura suja e com acúmulo de sujeirinhas, só faz piorar ainda mais a limpeza. É justamente por isso que trouxemos esse objeto para nossa lista: uma vassoura que se limpa.

4. Faca para semente de abacate

Com o intuito de facilitar sua vida na hora de cortar frutas e legumes, essa faca aqui remove a semente do abacate, deixando a polpa da fruta prontinha para ser devorada.

5. Bolsa de silicone para preparar massa

Às vezes botar a mão na massa não é tão legal assim, isso porque acaba gerando muita sujeira. Mas esse objeto aqui vai acabar com seus problemas, para usar ele basta colocar a massa do seu macarrão, pizza ou pão dentro do saquinho e sovar.

6. Frigideira com seções separadas

Por último, esse objeto aqui vai ser uma mão na roda para você na hora de preparar o café da manhã. Isso porque, aqui você consegue fazer vários ovos ao mesmo tempo sem misturar um com o outro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!