6 sobrenomes que apenas pessoas com muita sorte têm no Brasil

Devido ao histórico no passado e outras características, ser agraciado com um deles pode ser muito bom

Magno Oliver - 16 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Existem alguns sobrenomes que apenas pessoas com muita sorte têm no Brasil e muita gente nem faz ideia sobre essa informação.

Dessa forma, alguns desses sobrenomes simbolizam eras de poder, dinheiro, influência e boa imagem. Outros possuem características impressionantes e que impressiona ser agraciado com um.

1. Dourado

Com a origem portuguesa, esse sobrenome chegou ao Brasil durante o período colonial. Além disso, o chamamento remete à cor do ouro, o metal mais nobre conhecido da antiguidade. Dessa forma, indica riqueza, luxo, muito dinheiro.

2. Duarte

Em tradução, o sobrenome dessa família traz em seu significado “guardião rico” ou “guardião das riquezas”. O termo Duarte chegou à América junto com os colonizadores espanhóis e portugueses. Assim, Duarte é um sobrenome pomposo, que indica riqueza a quem o possui e muita prosperidade nos ciclos familiares que ele perpetua.

3. Neves

Neves é um sobrenome da língua portuguesa de origem italiana. Ele surgiu a partir do culto à Nossa Senhora das Neves, da igreja católica do século IV. Traz em seu peso uma referência direta à devoção cristã. Geralmente dado a pessoas muito religiosas, centradas, racionais e muito companheiras.

4. Braga

“Aquele que é oriundo de Braga” (cidade situada no norte de Portugal). No Brasil, existem 249,734 incidências de uso desse sobrenome. Assim, tem origem dos brácaros, antigo povo que habitava a região antes da chegada dos romanos, e do imperador Augusto (63 a.C.-14 d.C.). Tem incidência de força, inteligência e vigor, por ter referências ao ocorrido na batalha contra os mouros, junto ao rio Távora.

5. Costa

Comum em Portugal e no Brasil, “Costa” pode estar associado a famílias que possuíam terras costeiras ou que estavam envolvidas em comércio marítimo. Assim, o brasão vermelho da família Costa representa a coragem, paixão, lealdade. O amarelo simboliza a nobreza e a riqueza. Quem tem esse sobrenome leva várias características da família em específico.

6. Carvalho

Outro sobrenome de origem portuguesa, ele surgiu na vila homônima localizada na diocese de Coimbra, adotado por Gomes de Carvalho, que viveu em meados do século XIII.

Assim, Carvalho é um sobrenome com referência ao robusto carvalho, a forte árvore. A simbologia do brasão diz sobre pessoas de forte personalidade, trabalhadoras, gostam de viver bem e aproveitar bons momentos com amigos e família.

