Goiás é o 14° estado com mais desastres naturais nos últimos dez anos

Um estudo divulgado recentemente pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontou que Goiás ocupa a 14ª posição no ranking de estados que mais registraram desastres naturais nos últimos dez anos.

Apresentado na última quinta-feira (07), o relatório levou em consideração o total de decretos municipais expedidos pelas prefeituras entre os anos de 2013 e 2022.

Ao todo, só no estado, foram registradas 1.317 ocorrências desta natureza. De acordo com a pesquisa, todas as unidades de federação apresentaram ao menos um desastre ao ano, dentro do período de tempo analisado.

Os estados que ocupam o topo da lista são: Minas Gerais (8.095 ocorrências), Bahia (5.441), Paraíba (4.407), Santa Catarina (4.077), Rio Grande do Sul (3.724) e Rio Grande do Norte (3.550).

Já os estados com menor número de ocorrência nos últimos 10 anos são Distrito Federal (20), Roraima (81), Amapá (134) e Acre (154).