Trabalhador morre na hora após sofrer forte descarga elétrica

O final de semana foi marcado por uma morte trágica, de um homem de 51 anos, no município de Jataí, cidade localizada a 321 km de Goiânia.

Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de ser acionadas depois que Enivaldo Alves de Sousa foi vítima de uma descarga elétrica em uma oficina mecânica.

Quando os socorristas chegaram ao endereço, encontraram o homem já caído e inconsciente, em uma poça de água, perto de uma lavadora de alta pressão.

As informações preliminares levantadas pelas autoridades policiais é que Enivaldo não trabalhava no local, mas prestava alguns serviços para o proprietário e teria levado um choque no aparelho elétrico.

A Polícia Científica precisou ir até a cena do incidente para realização de uma perícia e para o devido recolhimento do corpo.

O caso foi registrado como morte acidental e está sob responsabilidade da Polícia Civil.