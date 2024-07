Tire o odor do vaso, do ralo e da pia da cozinha com esse truque

Uma simples misturinha, acaba com os cheiros indesejados, além de deixar tudo limpinho

Ruan Monyel - 22 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@naiman_lidi)

Você já sentiu um odor vindo do vaso sanitário, do ralo do banheiro ou da pia da cozinha? Esses cheiros incômodos deixam qualquer ambiente desagradável.

Em alguns casos, por mais limpo que o local esteja, os fortes odores fazem com que ele pareça sujo. Porém, existe uma forma simples de acabar com esse problema.

Essa misturinha, que mais parece mágica, além de limpar, vai deixar o ambiente mais agradável. Está curioso? Leia e saiba como fazer.

Quem cuida das atividades domésticas sabe que, mesmo estando limpas, algumas partes da casa insistem em continuar com um odor desagradável.

Principalmente o vaso sanitário, o ralo do banheiro e a pia da cozinha, que, devido ao uso constante, acabam exalando cheiros indesejados.

Mas uma dica simples, compartilhada através de um perfil no Instagram (@naiman_lidi), mostra uma misturinha simples que, além de limpar, promete acabar com esses odores.

Para fazer, é bem fácil. Em um recipiente, adicione uma colher de sabão em pó, uma de sal, duas de álcool, duas de vinagre e 200 ml de água morna.

Agora, misture tudo muito bem, até que todos os ingredientes estejam diluídos. Então, jogue diretamente no ralo ou na pia.

No caso do vaso sanitário, jogue a misturinha, esfregue normalmente e enxágue. Assim, o odor não será mais um problema, além de limpar e acabar com as manchas amareladas.

Embora seja simples, o truque vai te surpreender. Vale a pena testar. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lar da Diane🏠💕🙌 (@naiman_lidi)

