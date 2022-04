Descubra como evitar que as frutas fiquem marrom após o corte

Já notou que algumas frutas começam a escurecer rapidamente após serem partidas? Essa coloração escura nada mais é que a reação do produto com o oxigênio.

Apesar de não alterar o sabor da fruta, esteticamente, não fica muito atrativa. Ainda mais se ela estiver fatiada em saladas e sobremesas.

No entanto, felizmente, existem algumas medidas paliativas para retardar esse escurecimento da coloração das frutas após serem abertas ou partidas.

Uma delas, por exemplo, é o suco de limão puro. O líquido é rico em ácido ascórbico (popularmente, nomeado vitamina C).

Com isso, o oxigênio reage oxidando primeiro a vitamina C, deixando a fruta livre do empretejamento por alguns instantes.

Porém, se você deixar o alimento natural no limão por um tempo mais longo, também verá a oxidação acontecer da mesma maneira.

O suco de abacaxi também pode ser um bom auxiliar para reverter o quadro de escurecimento da fruta. A bebida é capaz de amenizar grande parte do empretejamento.

Uma outra dica excepcional, que não alterará o sabor das frutas, é mergulhá-las em água com gás por um tempo.

Isso conservará a cor natural dos alimentos e evitará as mudanças de tonalidades repentinas.

Usar o ácido cítrico também é uma boa alternativa. É um produto vendido na forma purificada como um aditivo para conserva e ajuda na manutenção da coloração natural da fruta.

A única preocupação com este utensílio é que o ácido cítrico possui um sabor muito azedo. Portanto, é necessário diluí-lo na água, antes de usar nas comidas.

Por fim, o vinagre também pode ser uma boa escolha para manter as frutas intactas.

O líquido tem o mesmo efeito que o ácido cítrico nas frutas frescas. Contudo, por ser muito azedo, também será necessário ser diluído.

