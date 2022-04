Oração, pensamento positivo, fé e algumas mandingas podem ajudar a trazer aquela sorte e prosperidade que você tanto busca. Hoje selecionamos algumas plantas que atraem sorte e prosperidade, além disso são pra lá de fáceis de ter em casa.

6 plantas que atraem sorte e prosperidade e são fáceis de ter em casa:

1. Arruda

Começamos nossa lista com essa plantinha que surgiu no Sul da Europa, ela possui um cheiro bem característico e é conhecida por seus poderes medicinais. Além de todas as qualidades, ela também pode trazer mais sorte para sua vida. Por isso, coloque um vaso com a arruda na entrada da sua casa para filtrar toda negatividade. Lembrando que ela pede um ambiente arejado, com luz natural e que a regue constante, mas não em excesso, apenas para hidratá-la.

2. Árvore da felicidade

Uma antiga lenda asiática diz que essa árvore consegue trazer felicidade sempre no lar. Tá aí o porquê do nome, que não é em vão. O único problema dessa planta é que ela pode chegar até cinco metros de altura, mas mesmo assim ainda dá para tê-la em casa. Basta mantê-la em local iluminado e com uma rega padrão.

3. Trevo da sorte

Aqui vem mais uma planta que já entrega tudo no nome. Na cultura celta, o trevo de quatro folhas é muito conhecido, porém difícil de encontrar, o que o torna ainda mais especial. Por isso, se um dia encontrar um, cultive em casa, não perca essa oportunidade.

4. Espada-de-São-Jorge

A espada-de-São-Jorge é bem conhecida entre os brasileiros para afastar o mau-olhado e trazer sorte. Inclusive, há quem diga que você deve cultivá-la em números ímpares para dar mais ainda positividade na vida.

5. Bambu

Segundo uma teoria chinesa, o bambu atrai prosperidade, sorte, fortuna e ativa energia na casa se for preciso. Além disso, essa planta consegue até filtrar o ar do ambiente. Assim, durável e prático, o bambu é perfeito para ser colocado na mesa da sala, na mesa do escritório ou num móvel próximo a entrada da casa.

6. Crisântemo

Por fim, temos o crisântemo que, além de trazer sorte, há quem diz que essa flor ajuda a diminuir as tensões, promovendo o relaxamento. Logo, essa bonita planta deve ser colocada em um lugar onde passamos o nosso tempo de distração que pode ser o jardim ou o terraço.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!