Desde de crianças convivemos com itens, objetos e utensílios em casa que para nós sempre tiveram apenas uma única função. Por exemplo, base para unhas ou soro fisiológico. Mas a verdade é que alguns produtos da sua casa possuem utilidades que você nem imaginava, acompanhe!

6 produtos da sua casa que tem utilidades que você nem imaginava:

1. Jornais ou revistas

Vamos começar por esse item que todo mundo tem em casa e não é em pouca quantidade. Bom, mas se você não sabe como se livrar de todo esse amontoado de papel, saiba que se você envolver frutas ou verduras nessas folhas e deixá-las dormir de um dia para o outro, elas amadurecem. Incrível, né?

Outra dica é para manter os sapatos secos e evitar o chulé. Para isso, basta colocar folhas de jornal amassadas em seus sapatos durante a noite.

2. Base para unhas

Muito além do fortalecer e cuidar das nossas unhas, as bases podem ser muito úteis, veja:

Para evitar manchas de ferrugem no banheiro basta cobrir as pequenas peças de metal do seu banheiro com a base.

Outra função é para selar envelopes. Nesse caso, é só usar a base como se fosse uma cola ou fita adesiva. E por último, as bases ainda podem prolongar a vida das bijuterias, basta passar por toda a peça.

3. Soro fisiológico

Se você tem soro fisiológico em casa e não sabe mais em que usá-lo, não jogue fora! Ele, basicamente, é um ótimo diluidor de maquiagem. Assim, você pode amolecer o rímel ressecado, delineador e bases.

4. Espuma de barbear

Não é todo mundo que tem esse item em casa. Mas para quem tem, saiba que a espuma de barbear é ótima para tirar manchas de batom na roupa. Com apenas algumas borrifadas no tecido e depois lavando normalmente, a mágica acontece!

5. Vodka

Esse é outro item que não é todo mundo que possui em casa, mas saiba que a vodka pode ajudar muito em casa, além de embriagar. Resumidamente, ela elimina os cheiros desagradáveis das roupas. Para isso, basta colocar um pouco de vodka em um borrifador, espirre sobre a peça e deixe secar.

6. Papel alumínio

Por fim, se você está com muitas tesouras e alicates de unha “cegos” em casa, esse problema tá mais fácil de resolver do que se imagina. Para isso, basta fazer cortes no papel alumínio, você verá que a tesoura ficará bem mais afiada que antes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!