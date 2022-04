Muita gente possui dificuldade em frequentar academias ou simplesmente mora longe delas. Isso, consequentemente, impede que a pessoa perca peso e mantenha uma vida ativa e saudável. Bom, se você se encaixa em tudo que citamos, conheça agora alguns exercícios que você pode fazer em casa!

6 exercícios que você pode fazer em casa para começar a perder peso:

1. Correr

Vamos começar por esse exercício muito fácil, que todos possuem condições de fazer e não é feito em casa em si. Ele não necessita de um parque ou uma pista de corrida, propriamente dito. Ou seja, você pode correr na rua da casa, na volta do trabalho ou em um domingo de manhã. Não tem desculpa!

2. Abdominais

Esse aqui é mais um exercício que não demanda de um lugar especializado. Todavia, recomendamos que seja feito em um banco ou mureta. Além disso, faça 4 séries de 5 repetições.

3. Agachamento

Aqui vai mais um exercício muito fácil e prático de fazer: agachamento. Segundo especialistas, esse exercício é responsável por definir glúteos, pernas e abdômen, tem coisa melhor?

4. Flexões

Para fazer as flexões é importante ter um pouco mais de habilidade e força nos braços. Aqui iremos trabalhar os braços e o peito. Recomendamos no início fazer uma os joelhos no chão para ter mais apoio.

5. Salto

Aqui teremos um exercício de alta intensidade e que é perfeito para a perda de peso. Para isso, procure um pequeno muro ou escada e coloque ambos os pés de frente para ele. Salte sobre o muro e volte a saltar para retornar à posição inicial.

6. Polichinelo

Por último, aqui vai um exercício clássico, que pode ser feito em qualquer lugar e auxilia muito na perda de gordura. Para executá-lo não tem muito segredo, basta pular e abrir as pernas e braços, simultaneamente.

