A grande maioria da população do mundo inteiro trabalha na frente de um computador, isso implica em horas e horas na frente de uma tela. Se você faz parte desse time, certamente, já sentiu suas vistas cansadas ao final do dia, não é mesmo? Por isso, conheça hoje alguns exercícios para os olhos!

A verdade é que encarar uma tela de computador ou notebook por horas a fio pode prejudicar sua visão a curto e longo prazo. Inclusive, você pode ter alguns sintomas, como dores de cabeça durante o trabalho, visão embaçada, e olhos secos, com coceira ou vermelhos.

Todavia, existem alguns truques para aliviar todo esse cansaço ocular. Um deles é manter as máquinas a uma certa distância, reduzir o brilho da tela, mudar as cores da tela e fazer pausas no trabalho. Mas, chega de rodeios e vamos ao que interessa!

4 exercícios para os olhos que todo mundo que trabalha na frente do computador precisa fazer:

O primeiro é direcionar sua visão para uma parede branca, depois de horas de trabalho. Para isso, sente-se confortavelmente, deixe a coluna reta e a mente livre. Agora, fixe seu olhar e descanse a visão.

O segundo, consiste em usar a regra 20-20-20, você conhece? Essa regra refere-se a cada 20 minutos, desviar o olhar do computador para um objeto a cerca de 6 metros de distância.

O terceiro exercício é um pouco mais trabalhoso. Desta vez, você vai esfregar as mãos, uma contra a outra, no intuito de esquentá-las. Depois disso, coloque-as em frente aos olhos. Você precisa posicionar a palma sobre a frente dos olhos e os dedos devem ficar apoiados em cima da testa. O calor da sua mão ajuda a relaxar a área dos olhos. O movimento deve ser repetido por alguns segundos e se você achar a posição cansativa, pode apoiar os braços sobre uma mesa!

Por último, esse exercício deve ser feito com uma vela. Acenda-a e fixe o seu olhar na chama por quanto tempo conseguir. Trabalhe sua respiração durante o processo.

