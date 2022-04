Como está a costura do PSB para fazer PSDB e PT formarem aliança eleitoral em Goiás

Uma união antes inimaginável agora vem ganhando forma nos bastidores com mais ares de simpatia do que se imagina.

PSDB e PT, que nacionalmente duelaram nas últimas três décadas no campo da social-democracia, podem fazer parte de uma aliança inédita em Goiás já no primeiro turno.

Essa costura passa pelo PSB e, por enquanto, encontra mais resistência apenas entre os tucanos.

Pragmático, o PT só quer um palanque forte para Lula no estado e há gente no partido muito animada com a ideia.

José Eliton, hoje no PSB, seria o candidato ao Governo de Goiás; Wolmir Amado, atualmente pré-candidato petista, figuraria na vice; a Marconi Perillo caberia a vaga de disputa ao Senado tendo na companhia um primeiro suplente do PT.

Essa união tem as bênçãos de Lula e do ex-tucano e neo-socialista Geraldo Alckmin.

Piada pronta

Falando em chapa, a que foi montada pelo Republicanos para concorrer à Câmara dos Deputados tem sido alvo de muita piada no mundo político.

“É um mix de igreja, raposa velha e laranja”, tem dito um cacique político muito requisitado pela imprensa para analisar cenários eleitorais.

Achaque

Uma candidatura a deputado federal foi encomendada de dentro da Câmara Municipal de Anápolis a um ex-vereador e pastor para constranger Márcio Cândido e forçar a retirada da candidatura dele.

O achaque é uma reação do candidato dos ‘100 mil votos só em Anápolis’ para ser o único nome da máquina.

Diligência à vista

Ainda na Câmara de Anápolis, o pacto de “não me denuncia, que eu não te denuncio” firmado em uma reunião no início do ano foi solenemente ignorado e uma nova visita do Ministério Público é esperada na Casa para averiguar a procedência de mais funcionários fantasmas.

Nota 10

Para a gestão de redes sociais da Triunfo Concebra, que atualiza com rapidez alertas de acidentes e riscos na pista.

Nota Zero

Para a Uber, que em mais uma mudança na forma de contabilizar corridas dinâmicas fez os motoristas sumirem da plataforma. A 99 virou a única opção.