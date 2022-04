Toda criança, com raras exceções, gosta de brincar e é carregada de machucados com tanta sapequice. Elas, no geral, pulam, escorregam e dão cambalhotas. Saiba que essas estripulias podem causar cicatrizes que levamos para o resto da vida, veja agora!

6 cicatrizes que a maioria dos adultos têm da época de criança e não sabe

1. Nos joelhos

Vamos começar por esse clássico dos clássicos! Os joelhos são, naturalmente, amortecedores do nosso corpo, o que os deixa mais vulneráveis em uma queda. Por isso, quando crianças costumávamos machucar eles mas, a cada queda, tropeço e tudo mais.

2. Dedão do pé

Pode admitir aqui que você já machucou fortemente o dedão do pé quando ainda era muito jovem. Isso acontecia porque não costumávamos ter cautela ao brincar, principalmente de pega-pega.

3. Catapora

O vírus da catapora é extremamente contagioso, por isso é tão fácil de atingir as crianças. Diga-se de passagem que todo mundo já pegou, ao menos uma vez. Mas a verdade é que quem já pegou essa doença lembra para o resto da vida, porque sempre fica uma cicatriz para contar história.

4. Mordidas

As crianças, principalmente as mais novas, costumam morder muito o próximo, como um mecanismo de defesa. E essa brincadeirinha nada saudável de dentada para cá e para lá pode acabar deixando cicatrizes para o resto da vida.

5. No couro cabeludo

É bastante comum adultos terem falhas no couro cabeludo por conta de cicatrizes de quando eram crianças. Nos homens, essas falhas ficam mais aparentes ainda.

6. Primeira Vacina

Por último, temos essa cicatriz que não é bem oriunda de uma molecagem. Mas todo adulto possui uma marquinha no braço causada pela BCG, que combate e previne o surgimento de uma grave doença, a tuberculose.

