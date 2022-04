O pagamento antecipado do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2022 teve início neste mês de abril.

Segundo o Governo Federal, existe a estimativa de que mais de 30 milhões de beneficiários sejam contemplados com o abono extra.

A remuneração é destinada para aposentados, pensionistas, entre outros segurados do órgão.

Além disso, o recebimento é feito de forma automática. Ou seja, os beneficiários não precisarão assinar nenhum documento ou preencher formulários para ter direito à quantia.

Começa o pagamento antecipado do 13º salário; veja como receber

O adiantamento do valor será pago para os segurados do INSS de forma escalonada, entre os meses de abril e junho. No entanto, vale destacar que foram determinados dois calendários para o pagamento do abono.

O primeiro deles é para os beneficiários que recebem o salário mínimo, que começou neste dia 25 de abril.

Já o segundo é para quem recebe acima do piso da Previdência Social. Neste caso, o pagamento começa no dia 02 de maio. Confira a seguir os cronogramas previstos pelo Ministério da Cidadania:

Calendário para quem recebe o salário mínimo

Primeira parcela:

Benefício final 1: recebe dia 25 de abril;

Benefício final 2: recebe dia 26 de abril;

Benefício final 3: recebe dia 27 de abril;

Benefício final 4: recebe dia 28 de abril;

Benefício final 5: recebe dia 29 de abril;

Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

Benefício final 7: recebe dia 03 de maio;

Benefício final 8: recebe dia 04 de maio;

Benefício final 9: recebe dia 05 de maio;

Benefício final 0: recebe dia 06 de maio.

Segunda parcela

Benefício final 1: recebe dia 25 de maio

Benefício final 2: recebe dia 26 de maio

Benefício final 3: recebe dia 27 de maio

Benefício final 4: recebe dia 30 de maio

Benefício final 5: recebe dia 31 de maio

Benefício final 6: recebe dia 1º de junho

Benefício final 7: recebe dia 02 de junho

Benefício final 8: recebe dia 03 de junho

Benefício final 9: recebe dia 06 de junho

Benefício final 0: recebe dia 07 de junho

Calendário para quem recebe acima do piso salarial

Primeira parcela

Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 03 de maio;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 04 de maio;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 05 de maio

Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio.

Segunda parcela

Benefício final 1 e 6: recebe dia 1º de junho

Benefício final 2 e 7: recebe dia 02 de junho

Benefício final 3 e 8: recebe dia 03 de junho

Benefício final 4 e 9: recebe dia 06 de junho

Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de junho

