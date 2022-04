A cultura brasileira é carregada de ditados populares, gírias e costumes, que (vamos ser sinceros) só a gente entende. Isso tudo são coisas que carregamos desde nossos avós e não sabemos ao certo de onde veio e nem o porquê, apenas usamos. Por isso, hoje vamos citar algumas frases que todo brasileiro já falou sem saber o que quer dizer de verdade.

Antes de tudo, vale frisarmos que os ditados populares são frases ou expressões consideradas sábias, porque de certa forma e naturalmente são passadas de geração para geração, transmitindo experiências e conhecimentos que podem ajudar pessoas mais novas a entenderem determinados comportamentos e acontecimentos. Mas vamos lá!

6 frases que todo brasileiro já falou sem saber o verdadeiro significado:

1. Trabalhar como um cão

Vamos começar por essa aqui que refere-se a trabalhar muito. Essa expressão nos remete aos antepassados dos cachorros, que trabalhavam caçando ou como pastores, antes de se tornarem animais de estimação.

2. O cão chupando manga

Quem nunca usou essa aqui? O “cão chupando manga” é associado a alguém muito feio. Mas veja bem, esse termo coloca o cão como se fosse um demônio chupando manga e ainda fazendo careta.

3. Fazer de gato e sapato

Fazer de gato e sapato refere-se para quando alguém é tratado com desprezo ou sendo enganado, fazendo tudo para outra pessoa ou se humilhando. Originalmente, gato e sapato ou gato-sapato era o nome de uma brincadeira parecida com cobra-cega, na qual uma pessoa é vendada e leva sapatada de outras crianças.

4. Amigo-da-onça

Esse termo não tem muito segredo, ele é sinônimo daquele amigo falso. Mas de onde saiu isso e por quê? Acredite ou não, em 1950 um cartunista, chamado Péricles, ouviu uma piada em que um caçador questionava sobre como faria para matar uma onça até que o caçador desabafa: “Afinal, você é meu amigo ou é amigo da onça?”. Foi a partir daí que surgiu um personagem, o “amigo da onça”.

5. Acordar com as galinhas

Todo mundo conhece alguém que acorda com as galinhas, não é mesmo? Ou seja, alguém que acorda muito cedo, mais precisamente antes das seis da manhã. Bom, a verdade é que esse ditado tem uma origem mais científica. Isso porque, as galinhas são animais que dormem assim que o sol se põe e acordam antes do sol nascer. Assim, obviamente, quem acorda com as galinha, acorda mais cedo do que a maioria das pessoas.

6. Deu zebra

Por último, quando dizemos “deu zebra” queremos dizer que algo improvável aconteceu, inesperado. Ok, mas veja a origem que essa sim é algo inesperada, foi no Jogo di Bucho, que é ilegal. Nessa espécie de loteria não há a zebra entre os 25 animais em que se pode apostar. Portanto, “dar zebra’” seria impossível.

