Pedro Ribeiro - 12 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Boi Gordo na Brasa)

Uma boa carne, bebida gelada, confraternização em família e amigos e claro, muita comida! Tudo isso torna aquele delicioso churrasco uma ocasião perfeita para guardar bons momentos.

Todo brasileiro já nasce com mestrado e doutorado em um bom apreciador de churrasco, não tem como negar!

Por isso, a parte mais importante não pode faltar: uma boa carne.

Melhores cortes de carne para curtir um bom churrasco com os amigos

1. Picanha

Essa daqui é considerada por muitos como a rainha do bom churrasco.

Com uma boa camada de gordura e muita maciez, esse corte fica no top 1 do seu churrasco.

Ela tem de tudo e mais uma pouco. Macia, suculenta, saborosa e combina com qualquer acompanhamento.

2. Fraldinha

Também conhecida em algumas regiões como “bife do vazio”, a fraldinha é um corte popular entre os amantes de um delicioso churrasco.

É uma carne macia, suculenta e cheia de sabor, perfeita para ser grelhada na brasa.

Além disso, o tempo de brasa é baixo em relação a outras carnes como cupim, por exemplo.

3. Cupim

O cupim é aquele corte que mistura carne e gordura na medida certa, resultando em uma suculência incrível para o bom churrasco.

Devido ao equilíbrio de gordura, precisa de um pouco mais de tempo para assar, mas o sabor é incomparável. Vale cada minuto de espera!

4. Bananinha

Esse corte ganhou fama pelo formato que lembra a fruta e pelo sabor marcante (mas não tem nada a ver com o gosto da banana em si).

Localizada entre os ossos das costelas, perto do contrafilé, a bananinha é rápida de preparar e ideal como aperitivo.

Além de tudo, fica deliciosa na churrasqueira. Experimente e veja como é saborosa!

5. Contra-filé

Para um bom churrasco, o corte do contra-filé é melhor se forem feitas fatias grossas para preservar o sabor e a suculência.

Por ser uma carne mais marmorizada, é ideal para ser grelhada rapidamente em altas temperaturas para garantir que a gordura derreta e se distribua pela peça inteira.

6. Costela de boi

Por fim, para churrascos, é comum preparar a costela em fogo indireto, deixando-a cozinhar lentamente até que a carne esteja bem macia e os ossos se soltem facilmente.

Uma dica boa para esse preparo é deixar a peça marinada com temperos que complementem seu sabor natural.

