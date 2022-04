Mulher procura delegacia e revela o motivo de ter assassinado jovem de Anápolis na Bahia

Horas depois da morte do marido, uma mulher de 36 anos procurou uma delegacia, em Luís Eduardo Magalhães, ainda na sexta-feira (15), para revelar os detalhes do falecimento do rapaz.

Às autoridades, a mulher admitiu ter golpeado João Victor Lopes de Souza, de 29 anos, que é natural de Anápolis, durante uma discussão que teria sido motivada por ciúmes.

Responsável pelo caso, o delegado Joaquim Rodrigues contou ao G1 que a briga teria começado horas antes do crime, enquanto o casal estava na casa de uma amiga, e teve até agressões físicas.

Quando enfim retornaram para o imóvel em que moravam, o desentendimento continuou. Foi neste momento que a mulher teria dado uma facada no peito do marido.

Depois, ela alega ter ligado para um casal de conhecidos e pedido que acionassem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender “um acidente doméstico”.

Foi quando os socorristas e o casal chegaram que perceberam que se tratava de um crime. A mulher teria então entrado no carro desses amigos e deixado a residência.

Ela, que é digital influencer e trancou as redes sociais após o ocorrido, se apresentou na delegacia acompanhada de duas advogadas e foi liberada logo depois de prestar depoimento.

O casal possuía dois filhos, que estão na casa de parentes, e vizinhos afirmaram à Polícia Civil que os dois tinham um relacionamento conturbado e que a mulher já teria apanhado do companheiro.

O corpo de João Victor, depois de ser recolhido, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. De lá, foi transferido para Anápolis para ser velado e sepultado.